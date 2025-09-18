11:02 18.09.2025
Президент підписав закон про військового омбудсмана
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13266 "Про військового омбудсмана", підтриманий Верховною Радою напередодні.
Відповідна позначка з’явилася у картці закону на сайті парламенту.
Як повідомлялося, закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.
Згідно із законом військовий омбудсмен працюватиме при президентові України та буде реалізовувати демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.