11:02 18.09.2025

Президент підписав закон про військового омбудсмана

Президент підписав закон про військового омбудсмана
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13266 "Про військового омбудсмана", підтриманий Верховною Радою напередодні.

Відповідна позначка з’явилася у картці закону на сайті парламенту.

Як повідомлялося, закон має на меті визначити правовий статус і повноваження військового омбудсмана.

Згідно із законом військовий омбудсмен працюватиме при президентові України та буде реалізовувати демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони. Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади.

Теги: #законопроєкт #військовий_омбудсмен #зеленський

