Інтерфакс-Україна
Події
12:38 08.05.2025

В Раду внесено законопроєкт про військового омбудсмана

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В Раду внесено законопроєкт про військового омбудсмана
Фото: Генштаб ЗСУ

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд парламенту, повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

"Проєкт закону за підписом президента зареєстрували як невідкладний для позачергового розгляду у Верховній Раді", - йдеться на сторінці уповноваженої президента у соцмережі фейсбук.

Решетилова зазначила, що такий документ "без перебільшення, історичний крок".

Відповідно до проєкту закону, президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Також буде створено Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони, що передбачені в законі України "Про національну безпеку України".

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Теги: #законопроєкт #військовий_омбудсмен

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