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12:21 13.03.2025

В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена

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В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена
Фото: сайт Президента України

Уповноважена президента України з захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей (військовий омбудсмен) Ольга Решетилова (Кобилинська) повідомила, що військові та члени їхніх родин відтепер можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу військового омбудсмена, повідомляється на сайті президента України в четвер.

"У перші місяці роботи ми приймали звернення різними каналами комунікацій. Це дало змогу розв’язати найбільш гострі питання, виявити найбільш поширені проблеми, а також налагодити взаємодію для їх подолання. Зараз ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових та їхніх рідних", – зазначила вона.

Зазначається, щоб скерувати звернення на розгляд уповноваженої президента, необхідно: скласти письмову (друковану або від руки) заяву на ім’я уповноваженої з детальним описом суті звернення; додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення; надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку [email protected], а також залишити email і номер мобільного телефону для зворотного зв’язку.

Наголошується, що перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня.

Теги: #пошта #військовий_омбудсмен #військові

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