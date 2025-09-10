МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

Міністерство закордонних справ Південно-Африканської Республіки прокоментувало російський удар по селу Ярова на Донеччині, висловивши занепокоєння невибірковими нападами на цивільних осіб, зокрема російською атакою на пенсіонерів в селі Ярова на сході України.

"У час, коли відбувається зростання та ескалація збройних конліктів, Південна Африка не лише закликає до припинення вогню та деескалації, ми закликаємо сторони конфлікту дотримуватися міжнародного права, включаючи зобов'язання з міжнародного гуманітарного права", - наголошується у коментарі, опублікованому речником МЗС ПАР Кріспіном Фірі в соцмережі Х.

У коментарі наголошується, що напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти порушують принцип розрізнення.

"Міжнародне гуманітарне право вимагає від сторін збройного конфлікту завжди розрізняти комбатантів і цивільних осіб, а також військові та цивільні об'єкти. Свідомий вибір некомбатантів в якості мішеней є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, а також законів і принципів прав людини. Ці порушення міжнародного права призводять до ескалації нинішньої глобальної напруженості. Південна Африка підтримує зусилля Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних суб'єктів, які працюють над вирішенням конфлікту в Україні дипломатичними засобами, діалогом і мирними переговорами", - зазначили в міністерстві.

"Південна Африка залишається відданою конструктивній ролі у зміцненні миру і стабільності в усьому світі і закликає всі країни працювати разом, щоб запобігти подальшим стражданням і кровопролиттю та захистити цивільне населення від шкоди", - резюмується в коментарі.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на коментар, подякувавши за солідарність.

"Дякуємо, шановний колего Кріспін Фірі. Ми цінуємо солідарність Південної Африки після жорстокого нападу Росії на цивільних осіб у Яровій та інших порушень, а також принципову позицію МЗС ПАР на підтримку припинення вогню, поваги до міжнародного права та Статуту ООН", - написав Тихий в соцмережі Х.