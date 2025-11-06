ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса (Cyril Ramaphosa) доручив провести розслідування щодо того, як 17 громадян його країни завербували для участі в якості найманців у війні Росії проти України, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, розслідування розпочалося після того, як 17 південноафриканців, які опинилися в пастці на Донбасі, звернулися за допомогою до уряду Південної Африки.

"Південноафриканський уряд працює через дипломатичні канали, щоб забезпечити повернення цих молодих людей", – йдеться в заяві офісу Рамафоси, опублікованій у четвер. Президентська адміністрація заявила, що їх заманили в конфлікт обіцянками вигідних контрактів, не надаючи деталей про те, за кого вони воюють.

З 1998 року робота найманцем або участь у бойових діях від імені іншого уряду є злочином у Південній Африці.