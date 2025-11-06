Інтерфакс-Україна
Події
10:53 06.11.2025

ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

1 хв читати
ПАР розслідує, як її 17 громадян стали найманцями РФ на війні в Україні

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса (Cyril Ramaphosa) доручив провести розслідування щодо того, як 17 громадян його країни завербували для участі в якості найманців у війні Росії проти України, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, розслідування розпочалося після того, як 17 південноафриканців, які опинилися в пастці на Донбасі, звернулися за допомогою до уряду Південної Африки.

"Південноафриканський уряд працює через дипломатичні канали, щоб забезпечити повернення цих молодих людей", – йдеться в заяві офісу Рамафоси, опублікованій у четвер. Президентська адміністрація заявила, що їх заманили в конфлікт обіцянками вигідних контрактів, не надаючи деталей про те, за кого вони воюють.

З 1998 року робота найманцем або участь у бойових діях від імені іншого уряду є злочином у Південній Африці.

Теги: #найманці_рф #пар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 20.10.2025
Новий посол України у ПАР приступив до виконання своїх обов’язків

Новий посол України у ПАР приступив до виконання своїх обов’язків

18:46 09.10.2025
Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

Офіс військового омбудсмена вперше представив Україну на конференції в ПАР

19:00 24.09.2025
ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

08:59 16.09.2025
Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

20:47 10.09.2025
МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

МЗС ПАР закликало до дотримання міжнародного права у війні Росії проти України

21:36 26.08.2025
Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

19:38 23.08.2025
Президенти Фінляндії та ПАР обговорили війну РФ в Україні

Президенти Фінляндії та ПАР обговорили війну РФ в Україні

19:52 08.08.2025
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

19:30 26.06.2025
Кількість жертв повеней у ПАР перевищила 100 осіб

Кількість жертв повеней у ПАР перевищила 100 осіб

13:36 04.08.2024
До ведення бойових дій у Вовчанську росіяни залучають іноземних добровольців, зокрема з Єгипту - ОТГ "Харків"

До ведення бойових дій у Вовчанську росіяни залучають іноземних добровольців, зокрема з Єгипту - ОТГ "Харків"

ВАЖЛИВЕ

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Генштаб зафіксував впродовж доби 276 бойових зіткнень

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

ОСТАННЄ

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

Поліція Києва розшукує начальника відділення Дарницького управління поліції

CCО уразили Волгоградський НПЗ

РФ атакувала енергоінфраструктуру на Харківщині та Чернігівщині, є відключення

ГУР: Рух спротиву "Свобода Росії" на території держави-агресорки спалив десятки локомотивів, якими перевозились військові вантажі

На Волині відпрацювали дії під час паводків: спільні навчання УЧХ, ДСНС і польських служб

"Мадяр" Бровді: В окупованому Донецьку знищено базу зберігання і запуску "шахедів"

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через дрон – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА