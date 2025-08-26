Інтерфакс-Україна
21:36 26.08.2025

Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило зустрівся з генеральним директором Департаменту міжнародних відносин та співробітництва МЗС Південної Африки Зейном Дангором – вони обговорили, зокрема посередницьку роль ПАР в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

Як повідомляє Офіс президента у телеграм-каналі, зустріч відбулася у продовження регулярного діалогу між президентами України та ПАР щодо припинення вбивств під час війни Росії проти України, встановлення перемир’я на період роботи над мирною угодою та гарантіями безпеки для нашої держави.

"Сторони обговорили підготовку саміту лідерів країн G20, який відбудеться 22–23 листопада в Йоганнесбургу, а також посередницьку роль ПАР як одного з лідерів серед країн Глобального Півдня в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей, яких викрала Росія", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ішлося про підготовку візитів африканських лідерів в Україну в межах платформи діалогу "Україна – Африка". ПАР готова взяти на себе координаційну роль у цьому процесі.

 

