Інтерфакс-Україна
Події
19:30 26.06.2025

Кількість жертв повеней у ПАР перевищила 100 осіб

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Влада ПАР повідомила, що кількість жертв повеней у країні зросла до 101 людини, передає в четвер телеканал ABC News.

Раніше повідомлялося про загибель 90 осіб.

В адміністрації Східно-Капської провінції, яка постраждала від негоди, також заявили про встановлення осіб 94 жертв повеней. За словами представника уряду провінції Золіла Вільямса, всі упізнані тіла видано сім'ям загиблих. Серед жертв 38 дітей.

Він зазначив, що для відновлення інфраструктури в провінції знадобиться приблизно $288 млн. Чиновник додав, що провінції, одній із найбідніших у ПАР, необхідна допомога уряду країни.

Негода змусила 4,3 тис. осіб покинути свої будинки. Найсерйозніше стихійне лихо зачепило місто Мтата за 800 км на південь від Йоганнесбурга.

19 червня стало у Східно-Капській провінції днем жалоби.

Теги: #пар #жертви

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