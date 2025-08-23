Президенти Фінляндії та ПАР обговорили війну РФ в Україні

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб обговорив війну Росії в Україні з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою.

"Приємно поспілкуватися з президентом Південної Африки @CyrilRamaphosa. Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні та поточні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру.

Стубб наголосив, що "мир в інтересах усіх нас – війни мають глобальний вплив".

За словами фінського президента, голос Південної Африки важливий. Вона є одним з ключових гравців у глобальній безпеці.

"Ми погоджуємося, що глобальну співпрацю та роль ООН у гарантуванні миру та безпеки слід посилити", - зазначив Стубб.