ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

На полях Генеральної Асамблеї ООН у середу, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

“Розповів, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов”, - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він подякував Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за залученість країни до мирного процесу.