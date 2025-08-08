Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, лідери обговорили шляхи досягнення миру.

"Сиріл також поділився деталями своєї розмови з російською стороною. Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, він поінформував співрозмовника про свої контакти цими днями з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу", - наголосив глава Української держави.