Інтерфакс-Україна
Події
19:52 08.08.2025

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

1 хв читати
Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, лідери обговорили шляхи досягнення миру.

"Сиріл також поділився деталями своєї розмови з російською стороною. Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, він поінформував співрозмовника про свої контакти цими днями з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а й Європи та всього світу", - наголосив глава Української держави.

 

Теги: #розмова #пар #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 08.08.2025
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

16:34 08.08.2025
Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

15:55 08.08.2025
Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

15:15 08.08.2025
Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

14:04 08.08.2025
Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

12:51 08.08.2025
Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

23:02 07.08.2025
Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

22:45 07.08.2025
Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

22:32 07.08.2025
Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

19:06 07.08.2025
Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА