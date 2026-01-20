Керівник хору "Гомін" пояснив відмову колективу від участі у шоу "Кварталу 95"

Фото: facebook.com/homin.lviv.choir Авторка фото: Світлана Кораблева / @flying_svetlana\u000D\u000A\u000D\u000AХудожній керівник львівського хору “Гомін” Вадим Яценко пояснив, чому колектив відмовився від участі в новорічному концерті Студії “Квартал 95”, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на коментар диригента в ефірі проєкту “Пряма червона”. \u000D\u000A\u000D\u000AЗа словами Яценка, хор спочатку погодився виступити, щоб розширити аудиторію та презентувати свою хорову колядку великій кількості глядачів, але пізніше ухвалив рішення відмовитися після розголосу корупційного скандалу навколо співвласника “Кварталу 95” Тімура Міндіча. \u000D\u000A\u000D\u000AДиригент зазначив, що з появою інформації про скандал участь у концертному проєкті стала неприпустимою для колективу, незважаючи на попередні домовленості, і це рішення ухвалювалося з урахуванням власної позиції артистів.\u000D\u000A\u000D\u000AВідмова хору “Гомін” стала однією з перших серед артистів, які відмовилися виступати на концерті “Кварталу 95”. Після цього низка інших артистів, зокрема Надя Дороф…