Сенатор Грем закликає ЄС повністю припинити закупівлю нафти та газу з Росії

Сенатор Ліндсі Грем (Lindsey Graham, республіканець), соавтор законопроєкту про введення вторинних тарифів на покупців російської нафти, привітав рішення Європейського Союзу знизити граничну ціну на закупівлю російської нафти з $60 до $47,60 за барель, але закликав взагалі відмовитися від її закупівлі.

"Це рішучий крок у правильному напрямі, але мета полягає в тому, щоб припинити закупівлю нафти та газу з Росії, доки Путін не сяде за стіл мирних переговорів", – написав він у соцмережі X у понеділок.

Грем нагадав про заяву президента Дональда Трампа від 14 липня про те, що у разі відмови Росії в найближчі 50 днів від припинення вогню США готові запровадити до 100% тарифів для країн, які купують дешеву російську нафту. Найбільшими порушниками є Китай, Індія та Бразилія, додав сентаор.

Раніше у понеділок міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю телеканалу CNBC закликав Європу услід за США ввести вторинні мита щодо покупців російської нафти.

"Будь-яка країна, яка закуповує російську нафту, що перебуває під санкціями, буде (у разі введення мит - "ІФ-У") обкладатися вторинними митами розміром до 100%. (...) Я б закликав наших європейських партнерів (...) наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита", - сказав Бессент.

За його словами, Сенат США у рамках запропонованої президентом Дональдом Трампом парадигми досягати політичних цілей через тарифи готує законопроєкт про введення 100% вторинних мит на покупців російської нафти. Цей законопроєкт підтримують 80-90 сенаторів, й він може бути введений вже через 10, 30 або 50 днів.

В той же час в ЄС поки не вдається виробити єдину позицію з цього приводу.

"Ми рухаємося вперед із сербськими та російськими партнерами до будівництва нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією. Поки Брюссель забороняє російську енергію, перериває сполучення та блокує маршрути, нам потрібно більше джерел, більше маршрутів. Угорщина не стане жертвою цих катастрофічних рішень", – написав у понеділок очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X.