В студії "Квартал 95" стверджують, що події навколо Міндіча не мають до їх роботи жодного стосунку

Події навколо бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який виявився учасником схеми масштабної корупції у сфері енергетики та виїхав за кордон, не мають стосунку до діяльності студії, стверджується в заяві, опублікованій на сторінці "Кварталу 95" у Facebook.

"Зараз у публічному просторі багато інформації, пов’язаної з одним із співвласників Студії "Квартал 95", який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди", - йдеться в заяві.

Прізвище співвласника при цьому не називається, але останніми днями в інформаційному просторі фігурують події лише навколо одного з них – саме Міндіча, якого учасники злочинної організації назвали, яка займалася масштабним відмиванням коштів, зокрема НАЕК "Енергоатом", і була викрита в рамках операції НАБУ/САП "Мідас", назвали їх керівником.

"Квартал 95 - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіо-візуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах. Головне залишається незмінним: Студія працює в Україні, працює над проєктами, підтримує й допомагає Силам оборони України. Ми продовжуємо працювати - для глядачів, для країни, для життя", - йдеться в заяві студії.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ "Квартал 95" та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначена Ірина Пікалова. Основний вид діяльності компанії – "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм".

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, котрий обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".