12:22 04.12.2025

Учасники студії "Квартал 95" зареєстрували нову компанію "Квартал ЮА"

Учасники студії "Квартал 95" зареєстрували нову компанію ТОВ "Квартал ЮА", свідчать дані YouControl.

Зокрема, згідно з ресурсом, компанія "Квартал ЮА" зареєстровані 11 листопада 2025 року, генеральним, як і в попередній ТОВ, директором є Ірина Пікалова.

Серед засновників: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) і Олександр Пікалов (7%).

"До складу її засновників входять люди, які створювали "Квартал 95" від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ "Квартал ЮА". Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", - сказали у "Кварталі" в коментарі виданню "Детектор медіа".

Як повідомлялося, раніше студія "Квартал 95" заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча не мають стосунку до діяльності студії.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з трьох співзасновників ТОВ "Квартал 95" та володіє 50% компанії. Іншими співвласниками є Сергій Шефір (37,5%) та Андрій Яковлев (12,5%). Керівником та уповноваженою особою зазначено Ірину Пікалову.

