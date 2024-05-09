Політика

12:29 09.05.2024

Нардепи з "Євросолідарності" попросили главу СБУ відреагувати на виступ "Кварталу-95", який викликав обурення у військових

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Нардепи з "Євросолідарності" попросили главу СБУ відреагувати на виступ "Кварталу-95", який викликав обурення у військових

Члени фракції "Європейська солідарність" у ВР звернулися до глави Служби безпеки України Василя Малюка відреагувати на публічні прояви перешкоджання законній діяльності Збройних сил України з боку колективу акторів студії "Квартал-95".

"Просимо в межах встановленої законодавством компетенції надати правову кваліфікацію діям... акторів "Кварталу-95", - йдеться в депутатському запиті, текст якого співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко оприлюднила у фейсбуці в четвер.

У своєму дописі нардепка зазначила, що нині інформаційна політика держави має бути спрямована на формування позитивного образу ЗСУ, максимальну повагу до форми, в той час як в одному виступі "Кварталу" були "сексизм та приниження гідності військових".

Вона нагадала, що скандал у Рівненському ТЦК уже має наслідки для фігурантів. "Його учасник отримав дисциплінарне покарання, громадський осуд, він вибачився, він воює", - наголосила Геращенко.

Окрім цього, вона повідомила, що з колегами на вимогу військових підготувала також запит до генпрокурора.

Вона висловила здивування, що на ситуацію не відреагували Мінкультури, представники партії "Слуга народу".

Депутатське звернення до Малюка підписали також Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марія Іонова, Ірина Фріз.

Теги: #звернення #квартал_95 #євросолідарність #скандал

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