Інтерфакс-Україна
Події
17:08 13.05.2025

Гурт ZWYNTAR погрожує "Кварталу-95" судом через використання їх пісні під виглядом пародії

1 хв читати

Український музичний гурт ZWYNTAR (Цвинтар) незадоволений використанням студією "95 квартал" своєї пісні без погодження зі зміною тексту, пропонує врегулювати спір в досудовому порядку, а інакше погрожує перенести вирішення спору до суду.

Як зазначається на офіційній Facebook сторінці гурту, студія "Квартал 95" 10 травня 2025 року використала музику пісні "Мексиканець", створивши похідний твір - пародію, а також виклала монетизоване відео виступу на платформі YouTube.

"11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка Кварталу та Ліги сміху – стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально не близьких нам проектах", – повідомляє гурт. Вказується також, що редакторка була повідомлена про те, що авторські права належать гурту.

В той же час 10 травня пісня була використана під час концерту студії "95 квартал". У студії послались на ст.21 закону "Про авторське право", хоча ZWYNTAR вважає, що це не відповідає визначенню пародії за законом, а отже є порушенням авторських прав.

Теги: #квартал_95 #гурт_zwyntar

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 09.05.2024
Нардепи з "Євросолідарності" попросили главу СБУ відреагувати на виступ "Кварталу-95", який викликав обурення у військових

Нардепи з "Євросолідарності" попросили главу СБУ відреагувати на виступ "Кварталу-95", який викликав обурення у військових

14:30 26.11.2021
Зеленський: Я не беру участі в роботі "Кварталу 95", мене це не цікавить

Зеленський: Я не беру участі в роботі "Кварталу 95", мене це не цікавить

11:24 14.01.2020
Російські хакери намагалися зламати сайт компанії "Квартал 95" - NYT

Російські хакери намагалися зламати сайт компанії "Квартал 95" - NYT

18:07 03.01.2020
Зеленський задекларував 4 млн 880 тис. грн роялті та 104 тис. грн компенсації за використання торговельної марки від ТОВ "Квартал 95"

Зеленський задекларував 4 млн 880 тис. грн роялті та 104 тис. грн компенсації за використання торговельної марки від ТОВ "Квартал 95"

15:34 11.12.2019
Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська Eccho Rights - "Квартал 95"

Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська Eccho Rights - "Квартал 95"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Келлог: США обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні – ЗМІ

Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

Фінальне голосування за зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США відбудеться у червні - нардеп

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, поки без постраждалих - Синєгубов

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА