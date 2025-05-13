Гурт ZWYNTAR погрожує "Кварталу-95" судом через використання їх пісні під виглядом пародії

Український музичний гурт ZWYNTAR (Цвинтар) незадоволений використанням студією "95 квартал" своєї пісні без погодження зі зміною тексту, пропонує врегулювати спір в досудовому порядку, а інакше погрожує перенести вирішення спору до суду.

Як зазначається на офіційній Facebook сторінці гурту, студія "Квартал 95" 10 травня 2025 року використала музику пісні "Мексиканець", створивши похідний твір - пародію, а також виклала монетизоване відео виступу на платформі YouTube.

"11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка Кварталу та Ліги сміху – стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально не близьких нам проектах", – повідомляє гурт. Вказується також, що редакторка була повідомлена про те, що авторські права належать гурту.

В той же час 10 травня пісня була використана під час концерту студії "95 квартал". У студії послались на ст.21 закону "Про авторське право", хоча ZWYNTAR вважає, що це не відповідає визначенню пародії за законом, а отже є порушенням авторських прав.