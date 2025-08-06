Інтерфакс-Україна
Події
17:48 06.08.2025

Іспанія відмовилася від закупівлі F-35 у США на користь європейських альтернатив

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Іспанія відмовилася від закупівлі F-35 у США на користь європейських альтернатив

Мадрид зупинив попередні переговори з Вашингтоном про закупівлю малопомітних винищувачів п'ятого покоління F-35, оскільки уряд Іспанії розглядає Eurofighter і систему Future Combat Air System (FCAS), яка перебуває у розробці, як альтернативу.

"Іспанія розглядає як варіанти Eurofighter зараз і FCAS у майбутньому", - повідомляє портал Politico із посиланням на іспанське Міністерство оборони.

Раніше в середу газета "Паїс" із посиланням на джерела в уряді країни повідомляла, що Іспанія заморозила плани з придбання американських винищувачів F-35 Lightning II.

F-35 - американський малопомітний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник "п'ятого покоління". Виробляється з 2006 року. На червень 2025 року зібрано понад 1,2 тис. одиниць.

Крім США, стоїть на озброєнні Великої Британії, Австралії, Ізраїлю, Південної Кореї, Італії, Данії, Японії, Норвегії, Польщі, Нідерландів.

Максимальна дальність польоту - 2,8 тис. км, бойовий радіус дії - 1239 км; може підніматися на висоту 15 км, рухатися з максимальною швидкістю - 1930 км/год.

Теги: #іспанія #f_35 #відмова

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