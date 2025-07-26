Інтерфакс-Україна
Події
15:15 26.07.2025

Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу – ЗМІ

2 хв читати

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, до січня 2027 року, повідомляє Reuters з посиланням на документи, якими ознайомилося агентство.

"Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС заборонити імпорт російського газу - відправною точкою стане юридична пропозиція Європейської комісії, зроблена минулого місяця, про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Провідні депутати Європарламенту щодо заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року, як свідчать документи, що детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції належать депутатам Європарламенту Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії - найбільшої депутатської групи в Європарламенті - та Вілле Нійністьо з "зелених".

Дипломати з країн ЄС заявили, що навряд чи уряди погодяться перенести заборону на постачання російського газу на рік, але депутати ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу, щоб домогтися інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала вимогу до урядів накладати штрафні санкції на компанії, які порушують заборону, потенційно шляхом відкликання ліцензій на торгівлю енергоносіями. Нійністьо хоче повної заборони на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року, чого не запропонувала Європейська комісія.

Восени Європарламент проголосує за підтвердження своєї позиції для переговорів з країнами ЄС щодо заборони.

Остаточні заходи потребують схвалення Парламенту та кваліфікованої більшості країн ЄС - це означає, що вони не можуть бути заблоковані членами ЄС Угорщиною та Словаччиною, які все ще імпортують російський газ через трубопровід і виступають проти планів ЄС.

Теги: #газ #відмова #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 26.07.2025
Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

11:50 26.07.2025
Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

08:54 26.07.2025
Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

Орбан наполягає, що Україна повинна залишатися "буферною" державою і пропонує стратегічну співпрацю з ЄС замість членства

08:38 26.07.2025
Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

23:22 25.07.2025
Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

18:23 25.07.2025
Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

Транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ виконав 13 реформ з 16 - речник ЄК

17:16 25.07.2025
DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

11:29 25.07.2025
Впровадження Європейської гарантії для дітей є частиною руху країни до членства в ЄС - Качка

Впровадження Європейської гарантії для дітей є частиною руху країни до членства в ЄС - Качка

10:30 25.07.2025
В Україні немає російських дітей – Зеленський щодо вимог РФ після перемовин у Стамбулі

В Україні немає російських дітей – Зеленський щодо вимог РФ після перемовин у Стамбулі

21:38 24.07.2025
Марта Кос уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень НАБУ

Марта Кос уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень НАБУ

ВАЖЛИВЕ

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку - ОВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

ОСТАННЄ

Внаслідок нічної ворожої атаки зруйновано котельню у Київському районі Харкова

З початку повномасштабного вторгнення званням Герой України відзначені 684 військовослужбовці – Зеленський

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У Харкові ліквідовано всі пожежі, що спалахнули через нічну ворожу атаку - ДСНС

До 15 років за ґратами засуджено зрадника з Донеччини, який корегував артилерійські і ракетні удари

В Україні буде спекотно, місцями дощі й грози

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

Зеленський: вдалося зірвати плани ворога щодо Сумщини, українські військові продовжують діяти на російській території

Росія ракетами зруйнувала ТЦ "Епіцентр" у Кам’янському, без жертв

Фідан: Було досягнуто принципової домовленості про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА