Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу – ЗМІ

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, до січня 2027 року, повідомляє Reuters з посиланням на документи, якими ознайомилося агентство.

"Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС заборонити імпорт російського газу - відправною точкою стане юридична пропозиція Європейської комісії, зроблена минулого місяця, про поетапну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Провідні депутати Європарламенту щодо заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року, як свідчать документи, що детально описують їхні поправки до пропозиції Єврокомісії", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції належать депутатам Європарламенту Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії - найбільшої депутатської групи в Європарламенті - та Вілле Нійністьо з "зелених".

Дипломати з країн ЄС заявили, що навряд чи уряди погодяться перенести заборону на постачання російського газу на рік, але депутати ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу, щоб домогтися інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала вимогу до урядів накладати штрафні санкції на компанії, які порушують заборону, потенційно шляхом відкликання ліцензій на торгівлю енергоносіями. Нійністьо хоче повної заборони на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року, чого не запропонувала Європейська комісія.

Восени Європарламент проголосує за підтвердження своєї позиції для переговорів з країнами ЄС щодо заборони.

Остаточні заходи потребують схвалення Парламенту та кваліфікованої більшості країн ЄС - це означає, що вони не можуть бути заблоковані членами ЄС Угорщиною та Словаччиною, які все ще імпортують російський газ через трубопровід і виступають проти планів ЄС.