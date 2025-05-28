Київська влада підтримала петицію про збереження садиби Ницке на Верхньому Валу

Київська міська влада підтримала петицію про збереження неоготичної садиби Карла-Людвига Ницке у Подільському районі столиці.

"Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 15.03.2024 № 201 комплекс пам’яток "Садиба на вул. Верхній Вал, 4" занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 3267-Кв)", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що відповідно до даних системи електронного документообігу Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської державної адміністрації проєктна/науково-проєктна документація щодо архітектурних та містобудівних перетворень споруд за адресою: вул. Верхній Вал, 4 не погоджувалась.

Водночас, на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту від 13 лютого 2025 року було розглянуто проєкт "Реставрація частини майнового комплексу: виробничої майстерні "А", майстерні "Е", огорожі з брамою, з пристосуванням під сучасні потреби та реконструкція частини майнового комплексу: адмінспоруди "Б",адмінспоруди "В", майстерні "Г", майстерні "Д" під адміністративні будівлі за адресою: вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12".

"За результатами розгляду було вирішено схвалити наданий проєкт для подальшого погодження у встановленому порядку. У наведеному проєкті об’єкти, що відповідно до паспорту входять до складу комплексу садиби на вул. Верхній Вал, 4 (охоронний № 3267-Кв) підлягають реставрації", - йдеться у відповіді.

У мерії заявили, що будівлі і споруди за адресою вул. Верхній Вал, 4 у перебувають у приватній власності, і київська влада позбавлені права виступати замовником будівництва та розробки проєктної документації щодо зазначеного об’єкта.

"Водночас, зважаючи на суспільну значимість порушеного в електронній петиції питання, підтримую ініційовану вами електронну петицію… в частині збереження комплексу пам’яток "Садиба на вул. Верхній Вал, 4". Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) вживатимуться відповідні заходи у межах визначених функцій та повноважень", - додав Кличко.

Як повідомлялося, 2 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти неоготичну садибу Карла-Людвига Ницке в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.