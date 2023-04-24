Проліковані хірургічні випадки через війну стали більш складними та дорогими – голова НСЗУ

Проліковані хірургічні випадки у 2022-2023 роках через війну стали більш складними та дорогими, повідомила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак.

"Проліковані випадки у зв'язку з війною стають складнішими та комплекснішими. Як цивільні, так і військові мають більш складні травми війни, мінно-вибухові травми, і це також фіксується в електронній системі охорони здоров'я", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнила Гусак, 2023 року тариф за пролікований випадок на стаціонарні хірургічні послуги підвищили на 1,5 тис. грн.

Крім того, вона нагадала, що у 2023 році зріс тариф на стаціонарну реабілітацію – з 10,8 тис. грн до понад 33 тис. грн.