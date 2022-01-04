Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

Фахівці Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова готові впроваджувати досвід координації та проведення операцій із трансплантації органів у регіональних клініках, повідомив трансплант-координатор інституту Володимир Шелест.

"Фахівці інституту часто виїжджають до регіонів із невеликими конференціями, на яких і представляють свій досвід у сфері трансплантології. Це завжди мультидисциплінарна група: трансплантологи, анестезіологи, трансплант-координатори, фахівці функціональної діагностики", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Шелест зазначив, що "регіональні медики готові до проведення таких операцій, можна сказати, поки що тільки "морально", та й то не всі, багато хто ще побоюється".

"Технічна база у великих містах практично допускає проведення операцій з трансплантації деяких органів, але не всіх, оскільки трансплантації - це високотехнологічні операції, що потребують спеціального обладнання. Ще необхідні знання і досвід, а для цього потрібен час", - сказав він.

"Я вважаю, що регіональні медики ще не можуть самостійно здійснювати трансплантації", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, з початку 2021 року станом на середину грудня 2021 року українські клініки здійснили 297 трансплантацій органів дорослим пацієнтам, зокрема 160 посмертних.

Українські клініки, зокрема, в 2021 році виконали 216 трансплантація нирок, при тому, що у 2020 році було виконано 98 таких трансплантацій, 48 трансплантацій печінки (у 2020 році - 21), 31 трансплантацію серця (у 2020 році - дев'ять). Крім того, в 2021 році було виконано одну трансплантацію легенів (посмертно) й одну трансплантацію рогівки ока (посмертно).

Крім того, у 2021 році було виконано 36 трансплантацій дітям, зокрема 27 трансплантацій нирки, сім - печінки та два – серця.

За словами директора Центру трансплант-координації (ЦКТ) Міністерства охорони здоров'я Дмитра Коваля, нині трансплантація в Україні проводиться у рамках пілотного проекту МОЗ, у якому беруть участь 26 клінік. Водночас, за словами Коваля, активними учасниками проекту є 10-12 клінік, інші виконали одну-дві трансплантації.