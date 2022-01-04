Медицина

13:56 04.01.2022

Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

2 хв читати
Фахівці інституту ім. Шалімова готові впроваджувати досвід операцій із трансплантації в регіональних клініках

Фахівці Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова готові впроваджувати досвід координації та проведення операцій із трансплантації органів у регіональних клініках, повідомив трансплант-координатор інституту Володимир Шелест.

"Фахівці інституту часто виїжджають до регіонів із невеликими конференціями, на яких і представляють свій досвід у сфері трансплантології. Це завжди мультидисциплінарна група: трансплантологи, анестезіологи, трансплант-координатори, фахівці функціональної діагностики", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Шелест зазначив, що "регіональні медики готові до проведення таких операцій, можна сказати, поки що тільки "морально", та й то не всі, багато хто ще побоюється".

"Технічна база у великих містах практично допускає проведення операцій з трансплантації деяких органів, але не всіх, оскільки трансплантації - це високотехнологічні операції, що потребують спеціального обладнання. Ще необхідні знання і досвід, а для цього потрібен час", - сказав він.

"Я вважаю, що регіональні медики ще не можуть самостійно здійснювати трансплантації", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, з початку 2021 року станом на середину грудня 2021 року українські клініки здійснили 297 трансплантацій органів дорослим пацієнтам, зокрема 160 посмертних.

Українські клініки, зокрема, в 2021 році виконали 216 трансплантація нирок, при тому, що у 2020 році було виконано 98 таких трансплантацій, 48 трансплантацій печінки (у 2020 році - 21), 31 трансплантацію серця (у 2020 році - дев'ять). Крім того, в 2021 році було виконано одну трансплантацію легенів (посмертно) й одну трансплантацію рогівки ока (посмертно).

Крім того, у 2021 році було виконано 36 трансплантацій дітям, зокрема 27 трансплантацій нирки, сім - печінки та два – серця.

За словами директора Центру трансплант-координації (ЦКТ) Міністерства охорони здоров'я Дмитра Коваля, нині трансплантація в Україні проводиться у рамках пілотного проекту МОЗ, у якому беруть участь 26 клінік. Водночас, за словами Коваля, активними учасниками проекту є 10-12 клінік, інші виконали одну-дві трансплантації.

Теги: #трансплантація #інститут_шалімова #хірургія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 24.12.2021
Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

Хірурги інституту Шалімова провели першу пересадку печінки у Хмельницькій обласній лікарні

17:59 17.12.2021
Відділення трансплантації кісткового мозку на базі Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги відкриється у Львові у 2022 році

Відділення трансплантації кісткового мозку на базі Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги відкриється у Львові у 2022 році

16:56 03.12.2021
Лікарі "Охматдиту" провели 14 трансплантацій нирок за останні 9 місяців

Лікарі "Охматдиту" провели 14 трансплантацій нирок за останні 9 місяців

09:16 26.11.2021
Трансплантацію кісткового мозку дітям мають проводити щонайменше чотири-п'ять українських лікарень – СЕО "Охматдиту"

Трансплантацію кісткового мозку дітям мають проводити щонайменше чотири-п'ять українських лікарень – СЕО "Охматдиту"

14:24 10.11.2021
Кабмін розділив поняття "трансплантація серця" і "трансплантація легень"

Кабмін розділив поняття "трансплантація серця" і "трансплантація легень"

17:01 26.10.2021
Першу в Україні трансплантацію легень провели у Львові

Першу в Україні трансплантацію легень провели у Львові

08:35 22.09.2021
В Україні вперше здійснили трансплантацію легень чоловікові та трансплантацію серця дитині

В Україні вперше здійснили трансплантацію легень чоловікові та трансплантацію серця дитині

16:31 16.09.2021
Уперше в Україні трансплантовано кістковий мозок дорослому пацієнту від нерідного донора

Уперше в Україні трансплантовано кістковий мозок дорослому пацієнту від нерідного донора

14:44 03.09.2021
В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці

12:27 13.08.2021
Медики Прикарпаття вперше провели родинну трансплантацію нирки

Медики Прикарпаття вперше провели родинну трансплантацію нирки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

"Омікрон" зафіксували вже в 110 країнах, він може спричинити високе навантаження на системи охорони здоров'я - ВООЗ

До України у 2022 році надійде майже 42 млн доз вакцин від COVID-19 - Кузін

Майже 44% українців отримали одне щеплення проти COVID-19, повний курс пройшли 37% дорослого населення

ОСТАННЄ

МОЗ дозволило використовувати векторні та мРНК-вакцини від COVID-19 після вакцини CoronaVac

Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років - Ляшко

В Україні зберігається "жовтий" рівень епіднебезпеки COVID-19

Поширений у Фінляндії генетичний варіант, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, погіршує перебіг COVID-19

Кузін: Штам "омікрон" знизив ефективність вакцинації, бустерна доза може змінити цей процес

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

Медзаклади Львівщини перевірять на справність кисневого обладнання

Донецька та Чернігівська області перевищили коефіцієнти виявлення COVID-19

Інститут інфекційних захворювань НАМН України виявив циркуляцію двох типів вірусу грипу

У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА