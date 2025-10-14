Інтерфакс-Україна
Медицина
14:25 14.10.2025

Українські клініки за 9 міс. в Україні провели 459 трансплантацій

Українські клініки січень-вересень 2025 року провели 459 трансплантацій органів.

За даними Українського центру трансплант-координації (УЦТК), трансплантації проводили 25 центрів трансплантації, які виконали 274 пересадок нирок, 114 – печінки, 71 – серця.

Наразі у національному листі очікування перебуває 4120 пацієнтів, в тому числі 2512 потребують пересадки нирки, 727 – печінки, 729 – серця, 57 – легень, 19 – комплексу "нирки-підшлункова", 33 – печінки-спліт, 43 - комплексу "серце-легені".

У трійку лідерів із виконання органних пересадок увійшли перше медоб’єднання Львова (107), Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова (70), КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" (58).

Трансплантацію серця виконують у восьми медичних центрах країни, із них найбільше – у Інституті серця МОЗ України (42).

Трансплантацію печінки проводять вісім закладів охорони здоров’я, найбільше – клініка "Оберіг" (43).

Пересадку нирок проводить 21 заклад, найбільше – Перше медичне об’єднання Львова (76).

Більшість трансплантацій (70%) провели від посмертних донорів.

УЦТК зазначає, що впродовж першого півріччя найбільше констатацій смерті мозку проведено у медичних закладах Києва (27), Львова (12) та Київської області (10).

При цьому, за даними УЦТК, наразі зменшилася кількість регіонів, де констатацій смерті мозку не проводилося.

Крім того, УЦТК повідомляє, що січні-вересні у 12 центрах трансплантації проведено 343 пересадки кісткового мозку, з них 59 – дітям.

Найбільше трансплантацій кісткового мозку проведено в НДСЛ "Охматдит" (72), у Черкаському клінічному онкоцентрі (63) та Національному інституті раку (58). Крім того, перші пересадки кісткового мозку виконали у Міській клінічній лікарні №4 Дніпровської міської ради.

Детальну статистику можна переглянути на сайті Українського центру трансплант-координації.

Теги: #трансплантація #медицина

