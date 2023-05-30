Медицина

18:43 30.05.2023

Понад 205 трансплантацій здійснено в Україні від початку року

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Понад 205 трансплантацій здійснено в Україні від початку року

За майже п'ять місяців від початку року в Україні проведено понад 205 трансплантацій, зокрема 76 - від живого донора і 129 - від померлого донора.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, минулого року за аналогічний період було проведено 117 трансплантацій.

МОЗ уточнює, що 26 травня 2023 року уряд розширив перелік медзакладів, які можуть проводити операції з трансплантації органів, до 44. До переліку додалися КНП "Лікарня Святого Мартина" в Закарпатській області та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.

Крім того, за даними МОЗ, на початок травня в національному листі очікування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації перебував 2161 пацієнт.

При цьому 1409 осіб очікували пересадки нирок, 348 - серця, 326 - печінки, 33 - легень, 24 - підшлункової залози, 18 пацієнтів потребували комплексної трансплантації "серце-легені".

При цьому МОЗ наголошує, що в напрямі розвитку трансплантації "перша і найсуттєвіша перешкода, пов'язана з російською агресією, - неможливість функціонування аеромедичної евакуації".

"Цей факт значно ускладнив роботу всієї галузі. Нині доставляти органи доводиться наземним шляхом. При цьому рахунок іде на години, наприклад, серце від донора-трупа придатне до пересадки близько 4 годин. Тому транспортування органа має тривати менше двох годин, тому що додатково потрібно закласти ще й час на надзвичайно складний процес трансплантації органа", - наголосили в МОЗ.

Як повідомлялося, у січні-березні 2023 року в Україні виконано 124 трансплантації органів, зокрема, 35 трансплантацій у 2023 році виконали медики Львова.

У 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації органів, що на 20% більше, ніж роком раніше.

Центрами трансплантації в Україні залишаються Київ і Львів, але такі операції вже проводять у Луцьку, Черкасах, Чернівцях, Рівному, Хмельницькому. Загалом на території України є 32 медзаклади, які виконували хоча б одну трансплантацію серця, нирок або печінки.

Теги: #моз #трансплантація

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