СБУ затримала в Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали в Києві зарубіжного агента ФСБ, ним виявився завербований окупантами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн, який передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони та готувався до вчинення терактів, повідомила пресслужба відомства.

"Як встановило розслідування, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих. Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" у різноманітних прокремлівських інтернет-групах", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що згодом на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання. Серед іншого, встановлено, що агент передав ворогу інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше; координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали йому інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.