Інтерфакс-Україна
Події
10:02 02.05.2025

Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення

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Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення

Суд визнав винним у серії жорстоких вбивств на території Харківщини та Київщини і засудив до довічного ув'язнення громадянина Узбекистану, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті в п'ятницю Нацполіція зазначає, що у листопаді 2024 року слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування проти 39-річного громадянина Узбекистану, підозрюваного у серії жорстоких вбивств на території Харківщини та Київщини.

"Поліцейські довели, що в період з 2018 по 2024 роки він вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, злочинець входив до своїх жертв у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність — душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих.

"Найдорожче, що він забрав у цих жертв — мобільний телефон вартістю 1 тис. 600 грн та 5 тис. грн готівкою", - уточнюють в поліції.

Один з потерпілих вижив і надав поліції покази, однак його здоров’ю завдано непоправної шкоди. "Нападник підійшов зі спини і вдарив його по голові камінням, після чого затягнув його до гаражів, щоб добити. Завершити злочин не вдалося, тому що з сусіднього під’їзду вийшли мешканці будинку. Зловмисник втік, залишивши пораненого без свідомості", - зазначається в повідомленні.

Поліцейські затримали іноземця на початку 2024 року після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи.

"Щоб увійти в довіру до потерпілої, чоловік розбив скло в сусідньому кіоску, сказав жінці, що це зробили перехожі і запропонував разом його полагодити. Після увійшов з нею до кіоску поспілкуватися, а потім попрощався й пішов. Коли наступила комендантська година, зловмисник повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала: після того, як потерпіла відчинила йому двері, він одразу ж напав на неї та наніс їй 34 ножових поранення, забрав золоті прикраси, гроші з каси квіткового магазину і втік", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства. Загиблі — чоловіки та жінки різного роду діяльності: вантажник, охоронець, безробітні, будівельники, двірник, пенсіонер.

"Всі ці факти ретельно досліджені, задокументовані та підтверджені слідчими поліції у ході десятків допитів, слідчих експериментів, оглядів місць подій та експертиз. Психіатрична експертиза визнала обвинуваченого осудним і таким, що під час скоєння злочинів розумів свої дії та їх наслідки", - наголошують в Нацполіції.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігуранту було оголошено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, у подальшому йому оголосили підозри в умисному вбивстві двох і більше осіб.

У листопаді 2024 року слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду.

"Суд виніс вирок про довічне ув’язнення", - інформують у поліції.

Теги: #іноземець #вбивця #довічне_увязнення

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