Вперше в Україні засудили до довічного ув’язнення російського військовослужбовця за розстріл полоненого воїна ЗСУ

Фото: Нацполіція

Суд за зібраними оперативниками запорізької поліції та слідчими СБУ доказами визнав винним російського військовослужбовця, який розстріляв полоненого українського воїна під час боїв на запорізькому напрямку, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Експертизи, покази свідків та відеоматеріали з місця події підтвердили: рашист умисно вбив військовополоненого за наказом командування, яке напередодні штурму дало вказівку не брати українських воїнів у полон. На підставі доказів, зібраних працівниками Національної поліції, Служби безпеки та під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, суд визнав військовослужбовця рф винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Вироком суду Курашова засуджено до довічного позбавлення волі", - вкаазується у повідомленні.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 27-річний громадянин рф, який відбував покарання у виправній колонії за крадіжку, у листопаді 2023 року погодився вступити до лав окупаційного штурмового підрозділу "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу рф. Після короткої підготовки він отримав позивний Сталкер і був відправлений воювати проти України.

6 січня 2024 року під час штурмових дій в районі села Приютне Пологівського району Запорізької області фігурант із автомата Калашникова розстріляв українського військовослужбовця, який, витративши боєкомплект, вийшов із бліндажа з піднятими руками, демонструючи готовність здатися в полон.

Окупант зробив не менше трьох прицільних пострілів у беззбройного воїна, що є порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.

Того ж дня українські бійці відбили позиції, знищили частину російської штурмової групи та взяли у полон стрільця і його співслужбовців.

Завдяки злагодженій роботі оперативників управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області, слідчих СБУ та прокурорів обласної прокуратури було зібрано вичерпну доказову базу.