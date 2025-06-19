Прикордонники затримали підозрюваного у нанесенні дівчині 77 ножових поранень

Прикордонники в Закарпатській області спільно з поліцією затримали 22-річного жителя Запоріжжя, підозрюваного у вбивстві, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Порушник перебував у розшуку за жорстоке вбивство своєї дівчини – він завдав їй 77 ножових поранень. Щоб уникнути відповідальності за ст.115 Кримінального кодексу України, підозрюваний намагався втекти до Румунії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Підозрюваний взятий під варту.