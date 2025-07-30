Інтерфакс-Україна
Події
17:51 30.07.2025

Довічне увʼязнення отримала медсестра з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані українських військових

1 хв читати
Довічне увʼязнення отримала медсестра з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані українських військових

За матеріалами Служби безпеки Україні до найвищої міри покарання - довічного увʼязнення - засуджено 40-річну медсестру з Херсона, яка "зливала" ворогу персональні дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.

У телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що агентка збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору.

Також, як зазначають в українській спецслужбі, під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.

Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

В СБУ нагадують, що раніше за матеріалами Служби безпеки України довічні терміни увʼязнення отримали ще дві агентки фсб: одна з них діяла на Кіровоградщині, інша – у Черкаській області.

Теги: #херсон #сбу #довічне_увязнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 30.07.2025
СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

14:48 30.07.2025
Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

12:22 30.07.2025
СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

10:28 30.07.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

12:15 25.07.2025
У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства - ОВА

У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства - ОВА

09:04 25.07.2025
Літня жінка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні - ОВА

Літня жінка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника в Херсоні - ОВА

08:50 23.07.2025
Через атаку російського БпЛА смертельні поранення дістала 66-річна херсонка

Через атаку російського БпЛА смертельні поранення дістала 66-річна херсонка

07:49 23.07.2025
Через атаку російського БпЛА у Херсоні постраждав чоловік

Через атаку російського БпЛА у Херсоні постраждав чоловік

10:02 02.05.2025
Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення

Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення

14:40 05.12.2024
Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни, - нардеп

Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни, - нардеп

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Отримувачі компенсацій "єВідновлення" відзначають недостатні строки для використання коштів та високі ціни підрядників – дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА