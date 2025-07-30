Довічне увʼязнення отримала медсестра з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані українських військових

За матеріалами Служби безпеки Україні до найвищої міри покарання - довічного увʼязнення - засуджено 40-річну медсестру з Херсона, яка "зливала" ворогу персональні дані своїх пацієнтів – військових Сил оборони.

У телеграм-каналі в середу СБУ повідомляє, що агентка збирала персональну інформацію про українських воїнів під час заповнення їхніх медичних карток, а потім "зливала" її куратору.

Також, як зазначають в українській спецслужбі, під час проведення медичних процедур вона намагалася "втемну" випитувати у пацієнтів локації військових об’єктів на Херсонському напрямку.

Задокументовано, як зрадниця передавала інформацію куратору і після кожного сеансу зв’язку видаляла все листування.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

В СБУ нагадують, що раніше за матеріалами Служби безпеки України довічні терміни увʼязнення отримали ще дві агентки фсб: одна з них діяла на Кіровоградщині, інша – у Черкаській області.