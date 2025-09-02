Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Фото: t.me/suspilnelviv

Підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія 52-річний львів'янин у спілкуванні з журналістами у Львові перед початком судового засідання з обрання йому запобіжного заходу визнав свою провину, повідомляє "Суспільне. Львів".

"Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину під час спілкування з журналістами. Він заявив, що це була "помста українській владі". Окрім цього, чоловік хоче, аби його обміняли на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні", - йдеться в повідомленні "Суспільне. Львів" у телеграм-каналі у вівторок.

Пізніше "Суспільне. Львів" опублікувало відео спілкування журналістів із підозрюваним. "Це моя помста особиста українській владі", - сказав підозрюваний Михайло Сцельников, не пояснивши, за що саме ця помста і чому, оскільки Парубій вже не був при владі.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що російські спецслужби шантажували його у зв'язку зі зниклим тілом загиблого сина, підозрюваний сказав: "Це неправда".

"Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили (винесли – ІФ-У) вирок. Так, я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених і я міг поїхати і знайти тіло свого сина", - сказав він.

Уточнюючи, чому жертвою став саме Парубій, а не хтось інший, підозрюваний сказав: "Тому шо він був поруч. Якщо був би Петя (Порошенко- ІФ-У), то був би Петя".

За інформацією видання, наразі суд пішов приймати рішення щодо запобіжного заходу.

Як повідомлялося, прокуратура просить суд про безальтернативний арешт підозрюваного у вбивстві Парубія.