Інтерфакс-Україна
Події
12:12 11.06.2025

У підозрюваного в стрілянині в Австрії знайшли прощальне відео та саморобну бомбу

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У підозрюваного в стрілянині у гімназії BORG у Граці, через яку загинуло 11 осіб, знайшли прощальне відео, яке він відправив своїй матері, та саморобний вибуховий пристрій, повідомляє австрійське видання Die Presse у середу.

"Злочинець є колишнім учнем цієї школи. 21-річний австрієць родом з округу Грац-Умбенг. Він легально володів зброєю, яка була використана для скоєння злочину, – довгоствольною зброєю та пістолетом. Під час обшуку в квартирі 21-річного чоловіка слідчі знайшли прощального листа, прощальне відео, яке він надіслав своїй матері, а також бомбу, зроблену з труби", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, у вівторок вранці в школі в Граці (район Ленд) сталася стрілянина, в результаті якої загинули одинадцять осіб. Серед загиблих було вісім учнів та двоє дорослих. Як стало відомо ввечері, одна жінка померла в лікарні від важких травм. Злочинець наклав на себе руки. Одинадцять осіб отримали поранення, деякі з них важкі, одна людина перебуває в дуже критичному стані.

У середу о 10:00 годині по всій Австрії була проведена хвилина мовчання. Місцеві церкви долучилися до неї дзвонами, у Відні також пролунав дзвін собору Св.Стефана. Суспільний мовник ORF перервав свої теле- та радіопрограми, а муніципальна транспортна компанія у Відні зупинили близько 900 транспортних засобів на хвилину. На початку засідання Ради міністрів також було проведено хвилину мовчання.

Теги: #австрія #вбивця #стрілянина

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