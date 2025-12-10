Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Вищий земельний суд Відня (Das Oberlandesgericht Wien, OLG) підтвердив як остаточне рішення суду нижчої інстанції, яке відмовило в екстрадиції до США українського бізнесмена Дмитра Фірташа після довгих років судових слухань, які почалися у 2014 році з рекордної застави в розмірі EUR125 млн.

Як повідомляє австрійське Der Standart у середу, OLG відхилив як неприйнятну апеляцію Віденської прокуратури на рішення Земельного суду Відня (OG) від 4 листопада 2024 року.

Ще у жовтні австрійські ЗМІ повідомляли про саме високу ймовірність саме такого розвитку подій, бо апеляцію державного прокурора було подано після закінчення звичайного терміну апеляції.

Як повідомлялося, голову ради групи компаній Group DF Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році, але потім відпустили під заставу EUR125 млн. За американської адміністрації Барака Обами українського бізнесмена обвинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів одержати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції у США компанії Boeing. Фірташ усі обвинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

У квітні 2015 року OG відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію Фірташа, наголосивши на неможливості виключити політичні мотиви запиту про видачу. Однак у лютому 2017 року OLG переглянув це рішення за скаргою прокуратури, а в червні 2019 року Верховний суд Австрії (OGH) підтвердив законність екстрадиції.

Після цього Мін’юст Австрії ухвалив відповідну постанову про екстрадицію, але процес призупинили в липні 2019 року через клопотання захисту українського бізнесмена в OG про новий розгляд з урахуванням додатково зібраних даних. За інформацією Kurier, рішення OG затягнулося через велику кількість поданих документів, проблеми зі зв’язком через коронавірус і через зміну суддів.

У березні 2022 року адвокати Фірташа повідомили про подання апеляції до OLG на рішення OG відхилити клопотання щодо повторного розгляду справи про екстрадицію бізнесмена до США, а червні 2023 року OLG ухвалив рішення щодо перегляду справи про екстрадицію та повернення її для розгляду в суді першої інстанції.

Україна запровадила санкції проти Фірташа у 2021 році на підставі обвинувачень у постачанні титану російським виробникам зброї, а у 2024 році санкції проти бізнесмена, його дружини та фінансиста Дениса Горбуненка ввела Великобританія. Остання пояснила їх тим, що Фірташ начебто був або є залученим до серйозної корупції, зокрема, до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також до незаконного привласнення майна з газотранспортної мережі України.

Фірташ назвав ці санкції безпідставними, політично вмотивованими і такими, що суперечать принципам верховенства права.