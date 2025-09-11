Австрійська влада просить з'ясувати обставини затримання оператора мовника ORF в Україні – ЗМІ

Фото: https://detector.media/infospace

Редакційна рада австрійського мовника ORF висловила рішучий протест проти арешту та кількаденного утримання оператора телеканалу владою України, йдеться у заяві на сайті агентства APA-OPS.

"Ми вимагаємо від українських властей негайного звільнення оператора ORF та пояснення причин його затримання. Оператор має 53 роки, у 2022 році був добровольцем на війні та отримав поранення під час бойових дій за Україну", - йдеться у заяві.

За інформацією ORF, оператор Андрій Непосєдов за дорученням кореспондента в Україні Крістіана Вершуца прямував на зйомки в Тернопільську область.

"Під час звичайної дорожньої перевірки його зупинила поліція. Потім присутній там військовослужбовець української армії (ТЦК) зажадав переглянути документи і попросив Непосєдова пройти з ним до офісу. Там нашого оператора спочатку затримали, а потім доставили до відділку в Тернополі. Він утримується там проти своєї волі і без пояснення причин. Йому не дозволили зв'язатися ні з дружиною, яка їхала з ним в машині як асистентка, ні з адвокатом. Лише через більше ніж два дні це стало можливим по телефону", - повідомляється у заяві.

Кореспонденти ORF висловили подяку Міністерству закордонних справ Австрії у Відні та посольству Австрії в Києві за зусилля, докладені у переговорах з українськими властями. "Україна прагне приєднатися до ЄС і тому зобов'язана дотримуватися європейських стандартів, що стосуються особистої безпеки та свободи ЗМІ", - додали в редакційному повідомленні.

За інформацією "Детектор Медіа", МЗС Австрії повідомили, що посольство в Києві вжило заходів відразу після арешту і звернулося до МЗС України з проханням з'ясувати обставини.

"Австрія закликає до дотримання верховенства права. Однак, оскільки це громадянин України, можливості посольства щодо надання підтримки дуже обмежені", — додали в австрійському міністерстві.

Зазначається, що російські пропагандистські медіа активно розповсюджують повідомлення про затримання оператора в Україні.