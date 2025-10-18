Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Фото: https://www.facebook.com/

Австрія заявила, що погодиться на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, змінивши свою попередню позицію та усунувши ключову перешкоду перед голосуванням, яке заплановане на початок наступного тижня, повідомляє Reuters.

"Міністри закордонних справ ЄС зберуться в понеділок у Люксембурзі, де очікується остаточне затвердження 19-го пакету санкцій блоку проти Москви у відповідь на її вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Раніше видання повідомляло, що ухвалення пакету опинилося у глухому куті через вимогу Австрії розморозити частину російських активів для компенсації австрійського Raiffeisen Bank International за штрафи, накладені Росією. Інші уряди ЄС не погоджувалися з цією пропозицією. Для ухвалення пакету потрібна одностайна підтримка 27 держав-членів ЄС.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і затвердить 19-й пакет санкцій у понеділок", — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Австрії.

Пакет санкцій передбачає низку енергетичних та фінансових заходів, зокрема заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року замість 1 січня 2028 року.