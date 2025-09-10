Трамп закликав стратити убивцю 23-річної біженки з України

Президент США Дональд Трамп закликав засудити до смертної кари 34-річного бездомного Декарлоса Брауна-молодшого, який 22 серпня убив 23-річну українську біженку Ірину Заруцьку в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко (безсумнівно!) суджена і засуджена лише до смертної карти. Іншого вибору не може бути!!!", - написав Трамп в середу в соцмережі Truth Social.

Як повідомлялося, бездомний убив 23-річку українську біженку в американському м.Шарлотт. Вона отримала численні ножові поранення й померла на зупинці громадського транспорту. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому. Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення. Розслідування інциденту триває.

9 вересня Трамп відреагував на вбивство Заруцької та в ефірі телеканалу Fox News заявив, що "до завтрашнього ранку дізнається все про це". Пізніше під час промови в Музеї Біблії він пообіцяв розслідувати "жорстоке поранення" ножем Заруцької в салоні трамваю в Шарлотті, звернувши при цьому увагу на відмову мера засудити вбивцю та пообіцявши федеральні заходи для вирішення цієї ситуації.