Інтерфакс-Україна
Події
15:14 26.08.2025

Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

1 хв читати

23-річна українська біженка Ірина Заруцька отримала численні ножові поранення та померла на зупинці громадського транспорту в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна ввечері у п'ятницю, повідомляє видання New York Post у вівторок з посиланням на місцевий департамент поліції.

"23-річна українська біженка, яка нещодавно втекла зі свого зруйнованого війною дому заради безпечнішого життя в США, була поранена ножем на смерть бездомним злочинцем на зупинці у Північній Кароліні минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

Звинувачення у вбивстві першого ступеня були висунуті 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Раніше йому висувалося звинувачення у зловживанні системою 911, повідомляє видання. Зокрема, він звертався до поліції, щоб та розслідувала "штучний матеріал, який знаходився всередині його тіла і контролював його дії", правоохоронці відповіли йому, що той страждає від проблем зі здоров'ям і вони нічим не можуть йому допомогти, після чого він зателефонував за номером 911 і був за це заарештований.

Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення у п'ятницю. Розслідування інциденту триває, повідомляє видання.

Теги: #біженка #сша_пираты #вбивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 14.08.2025
Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

Суд призначив постійного адвоката убивці підлітка на фунікулері, затягування більше не буде – генпрокурор

15:59 17.07.2025
Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

17:16 16.07.2025
ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

11:13 13.07.2025
СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

19:51 12.07.2025
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві на Троєщині, йому обрано запобіжний захід

12:09 10.07.2025
За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

10:51 10.07.2025
В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

10:29 08.07.2025
Убитий в Києві чоловік - 48-річний місцевий мешканець, поліція продовжує пошуки стрілка

Убитий в Києві чоловік - 48-річний місцевий мешканець, поліція продовжує пошуки стрілка

15:05 01.07.2025
Азербайджан почав розслідування вбивства своїх громадян російськими силовиками

Азербайджан почав розслідування вбивства своїх громадян російськими силовиками

19:44 19.06.2025
В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

В Одесі за фактом вбивства 7-річної дівчинки розпочато розслідування, затримано потенційного підозрюваного

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

Сибіга разом з колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів провели в Одесі перше засідання нового формату співпраці Україна – Бенілюкс

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

На Одещині викрито схему ухилення від мобілізації за участі правоохоронців, військовослужбовців та цивільних

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

Затвердження Радою ЄС збільшених квот на експорт чутливої агропродукції з України очікується у вересні

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

Шмигаль обговорив з військовим командуванням Великої Британії підготовку до наступного засідання групи "Рамштайн"

До держбюджету перераховано 2,6 млрд грн, конфіскованих у онлайн-казино "Pin-Up" - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА