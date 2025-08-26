Бездомний убив 23-річку українську біженку в американському місті Шарлотт - ЗМІ

23-річна українська біженка Ірина Заруцька отримала численні ножові поранення та померла на зупинці громадського транспорту в місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна ввечері у п'ятницю, повідомляє видання New York Post у вівторок з посиланням на місцевий департамент поліції.

"23-річна українська біженка, яка нещодавно втекла зі свого зруйнованого війною дому заради безпечнішого життя в США, була поранена ножем на смерть бездомним злочинцем на зупинці у Північній Кароліні минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

Звинувачення у вбивстві першого ступеня були висунуті 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

Раніше йому висувалося звинувачення у зловживанні системою 911, повідомляє видання. Зокрема, він звертався до поліції, щоб та розслідувала "штучний матеріал, який знаходився всередині його тіла і контролював його дії", правоохоронці відповіли йому, що той страждає від проблем зі здоров'ям і вони нічим не можуть йому допомогти, після чого він зателефонував за номером 911 і був за це заарештований.

Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення у п'ятницю. Розслідування інциденту триває, повідомляє видання.