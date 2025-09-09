Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької і звинуватив демократів у відсутності "закону і порядку"

Президент США Дональд Трамп прокоментував вбивство української біженки Ірини Заруцької у метро міста Шарлотт, штату Північна Кароліна, звинувативши демократів у бездіяльності щодо забезпечення громадської безпеки.

За словами Трампа, жінка мирно їхала метро, коли на неї напав психічно хворий чоловік: "Я бачив жахливе відео, на якому молода красива українська біженка, яка приїхала до Америки, щоб втекти від жорстокої війни в Україні, мирно їхала метро в Шарлотті, Північна Кароліна, коли її жорстоко напав психічно хворий маніяк. Злочинець був відомим карʼєрним криміналом, який раніше був заарештований і відпущений під грошову заставу без внеску у січні, цілих 14 разів".

"Кров невинної жінки буквально видна на ножі вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в’язниці, включно з колишнім губернатором і "псевдо-сенатором" Роєм Купером", – йдеться у повідомленні Трампа на платформі Truth Social.

Зокрема Трамп закликав до підтримки Майкла Вотлі, кандидата-республіканця на посаду сенатора США від штату Північна Кароліна. За його словами, Вотлі здатний забезпечити "закон і порядок", та сприяти запобіганню подібним злочинам у майбутньому.

Як повідомлялося 26 серпня, бездомний убив 23-річку українську біженку в американському м. Шарлотт. Вона отримала численні ножові поранення й померла на зупинці громадського транспорту. Звинувачення у вбивстві першого ступеня було висунуто 34-річному бездомному Декарлосу Брауну-молодшому.

