Одеські поліцейські затримали іноземця за вербування українок для сексуальної експлуатації за кордоном

Правоохоронці затримали в Одесі 30-річного іноземця, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Поліцейські встановили, що іноземець розмістив в одній із місцевих груп популярного месенджеру оголошення про пошук жінок на високооплачувану роботу за кордоном, а саме так звані робочі "не тривалі тури" до однієї з Європейських країн", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Слідчими поліції задокументовано як "роботодавець" підшукав для вербування та подальшої сексуальної експлуатації чотирьох одеситок віком від 22 до 34, які перебували в уразливому стані та опинились в скрутному матеріальному становищі.

"Під час листування з жінками зловмисник повідомляв, що вони матимуть гарні умови роботи за кордоном, проживатимуть в орендованій квартирі та отримуватимуть 250-300 євро за годину праці. За умовами "працевлаштування", половину з цих грошей дівчата мали віддавати, а от заробіток за додаткові послуги лишати собі", - зазначається в повідомленні.

Про те, що майбутня робота буде пов’язана із наданням сексуальних послуг, чоловік розповідав лише при особистих зустрічах, неодноразово наголошуючи, що через своє становище вони не знайдуть кращого заробітку.

Поліцейські затримали іноземця в одному з районів Одеси, де він зустрівся з двома завербованими жінками, яких він от-от мав відправити автобусом "на заробітки" за кордон. Виїзд інших українок планувався пізніше.

В якості речових доказів слідчі вилучили у фігуранта мобільний телефон з інформацією, що підтверджує протиправність його дій.

Зловмиснику повідомлено про підозру за чч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.