Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця, кістковий мозок пересадили пацієнту італійської клініки, повідомило Міністерство охорони здоров’я в Телеграм-каналі.

Зазначається, що забір стовбурових клітин відбувся в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", і того ж дня спеціальний кур’єр доставив їх до клініки в Італії, де на них очікував пацієнт.

"Це перший випадок, коли український донор допоміг іноземному пацієнту. Раніше українці отримували допомогу від донорів із Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та США", - наголосило МОЗ.