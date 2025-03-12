Медицина

11:20 12.03.2025

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

1 хв читати

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця, кістковий мозок пересадили пацієнту італійської клініки, повідомило Міністерство охорони здоров’я в Телеграм-каналі.

Зазначається, що забір стовбурових клітин відбувся в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", і того ж дня спеціальний кур’єр доставив їх до клініки в Італії, де на них очікував пацієнт.

"Це перший випадок, коли український донор допоміг іноземному пацієнту. Раніше українці отримували допомогу від донорів із Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та США", - наголосило МОЗ.

Теги: #іноземець #донор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 29.07.2024
У Києві четверо чоловіків викрали іноземця, "вибили" з нього гроші та задушили - поліція

У Києві четверо чоловіків викрали іноземця, "вибили" з нього гроші та задушили - поліція

23:27 20.01.2024
У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця

У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця

11:14 30.05.2023
Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення можливих постраждалих від ракетних обстрілів

Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення можливих постраждалих від ракетних обстрілів

15:57 27.04.2023
Нацполіція затримала громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду героїну

Нацполіція затримала громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду героїну

14:52 08.04.2023
Нацполіція України затримала іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

Нацполіція України затримала іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

10:07 21.03.2023
Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

18:42 17.11.2022
Американська торговельна палата в Україні запрошує всіх бажаючих стати донорами крові

Американська торговельна палата в Україні запрошує всіх бажаючих стати донорами крові

19:23 25.04.2022
Данія стала першим донором створеного Енергоспільнотою Фонду відновлення енергоінфраструктури України

Данія стала першим донором створеного Енергоспільнотою Фонду відновлення енергоінфраструктури України

14:17 08.01.2022
У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

07:30 26.12.2021
Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

Поліцейські встановили особу іноземця, який вчинив ДТП у Сумській області

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Україна отримала 100 тис. доз комбінованої вакцини для безоплатних щеплень дітей – МОЗ

Кабмін затвердив постанову щодо вдосконалення системи донорської крові

Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини

МОЗ констатує зменшення кількості випадків ГРВІ, грипу та COVID-19

"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

Фармкомпанія "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

AbbVie вийде на ринок препаратів від ожиріння через угоду з Gubra на $2,2 млрд

Уряд запровадив верифікацію перебування лікарів "первинки" за кордоном

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА