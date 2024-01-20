У Прикарпатті продовжуються пошуки зниклого іноземця
Прикарпатті продовжуються пошуково-рятувальні роботи громадянина Франції, який пішов у гори ще на початку січня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Повідомляється, що у суботу рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення та поста "Заросляк" обстежили напрямок Говерлянського водоспаду. Зокрема, долину нижча від водоспаду та підніжжя гори Заросляк та гори Брескул, а також ділянку вздовж водоспаду до його початку, а саме кулуар над водоспадом між горою Брескул.
Однак під час рятувальної операції чоловіка так і не знайшли.
За даними рятувальників, продовження пошукових робіт у напрямку урочища Цибульник – гірська долина Пожижевська заплановано на неділю, 21 січня.