Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення можливих постраждалих від ракетних обстрілів

Платформа "ДонорUA" закликає українців планувати донації крові для забезпечення кров'ю можливих постраждалих від ракетних обстрілів.

Як наголошується в пресрелізі платформи, інтенсивність ворожих ракетних обстрілів по всій Україні знову зростає, і багато українців прагнуть допомогти постраждалим.

"Ми співпрацюємо з усіма центрами крові, Міністерством охорони здоров'я та Українським центром трансплант-координації, які повідомляють про потреби крові в різних регіонах країни. Завдяки цьому ми можемо правильно скоординувати донорів до закладів, де потрібна саме їхня група крові, а також підкажемо, як підготуватися до донації", - зазначає співзасновниця та СЕО "ДонорUA" Ірина Славінська.

Експерти платформи зазначають, що "велике скупчення людей - це ризики і для самих донорів, і для лікарень".

Платформа "ДонорUA" вже об'єднала понад 127 тис. регулярних донорів крові з усієї України. В особистому кабінеті платформи донори можуть планувати свої донації заздалегідь.

"Завдяки тому, що донор планує здачу крові через особистий кабінет, центр крові може розрахувати навантаження на день і вести свою діяльність планово. Це означає єдине - без черг. Уся інформація про донації людини буде зібрана в одному місці, а завдяки вбудованому календарю є можливість розрахувати інтервал до наступної донації крові або її компонентів", - наголошують експерти платформи.