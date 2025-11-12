СБУ викрила резидента ворога, який готував серію терактів у київському метро і великих ТРЦ

Служба безпеки України (СБУ) запобігла новим спробам ФСБ вчинити серію терактів у Києві, зокрема замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро у Києві; агента викрили, проте наразі він перебуває на тимчасово окупованій території, повідомила пресслужба відомства.

"Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у телеграм-каналі у середу.

Як встановило розслідування, фігурант підшукував "однодумців" для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ РФ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за віком не підлягали мобілізації в Україні.

Повідомляється, що СБУ задокументувала спробу "маршрутизації" до Києва завербованого у Криму фігуранта, який перетнув кордон України через треті країни. Після прибуття до Києва, агент отримав координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. Як повідомляє пресслужба СБУ, з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи, проте не називає імені цієї особи.

Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках. Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей. "Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві", - наголосили в СБУ.

Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму. Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ▪️ ч. 2 ст. 258 (терористичний акт); ▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця. Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі фсб.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.