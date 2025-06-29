19:28 29.06.2025
Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко.
Відповідний указ №444 опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, окупанти запустили вночі по Україні 477 дронів, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.