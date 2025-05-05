Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%

Фото: УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується третій місяць поспіль, у квітні 2025 року вона склала 10,5%, це нижче ніж у березні 2025 (11%), а також менше порівняно з квітнем 2024 року (10,8%), повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Загалом п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї увійшли Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2025 року – 2,9 робочих дні.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснована 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.