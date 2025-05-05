Інтерфакс-Україна
Події
11:17 05.05.2025

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%

1 хв читати
Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 10,65%
Фото: УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшується третій місяць поспіль, у квітні 2025 року вона склала 10,5%, це нижче ніж у березні 2025 (11%), а також менше порівняно з квітнем 2024 року (10,8%), повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Загалом п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї увійшли Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 108,9 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у квітні 2025 року – 2,9 робочих дні.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснована 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

Теги: #повітряна_тривога #тц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 26.04.2025
У Київській області повітряна тривога, працює ППО

У Київській області повітряна тривога, працює ППО

10:51 03.04.2025
Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

17:23 21.03.2025
У Києві змінилися правила руху наземного транспорту під час повітряної тривоги

У Києві змінилися правила руху наземного транспорту під час повітряної тривоги

08:34 20.03.2025
У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

13:49 12.03.2025
Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

Рішення про можливі зміни в роботі транспорту під час тривоги мають доопрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва

15:12 10.03.2025
У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

У Києві припинять евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги – влада

14:58 09.01.2025
У Києві розглядають декілька варіантів роботи наземного транспорту під час тривоги - начальник КМВА

У Києві розглядають декілька варіантів роботи наземного транспорту під час тривоги - начальник КМВА

13:42 07.01.2025
Частка повітряних тривог у робочому часі ТЦ України зросла до 11,4% у 2024 р. - УРТЦ

Частка повітряних тривог у робочому часі ТЦ України зросла до 11,4% у 2024 р. - УРТЦ

14:06 06.12.2024
Київська влада вкотре відхилила петицію про особливості роботи транспорту під час повітряної тривоги

Київська влада вкотре відхилила петицію про особливості роботи транспорту під час повітряної тривоги

15:08 05.12.2024
Торгові центри фіксують зростання кількості відвідувачів і товарообігу

Торгові центри фіксують зростання кількості відвідувачів і товарообігу

ВАЖЛИВЕ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

Україна і Чехія мають намір створити учбову структуру з підготовки пілотів та техніків для F16 - Зеленський

Під час запропонованого Росією тимчасового припинення вогню росіяни можуть влаштувати провокації

ОСТАННЄ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Внаслідок негоди знеструмлено 68 населених пунктів у п'яти областях

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі

Завершується польовий етап ексгумаційних робіт на Тернопільщині, віднайдено останки понад 30 осіб

СБУ затримала інформатора з мережі зрадника "Лохматого", який коригував удари по Миколаєву

Перхун знову виконує обов'язки директора БЕБ

"ДТЕК Київські електромережі" виконав 40% ремонтної програми у 2025 р.

Трамп призначить нового радника з нацбезпеки протягом шести місяців

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА