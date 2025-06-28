Інтерфакс-Україна
Події
18:36 28.06.2025

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в ТЦ

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У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в ТЦ
Фото: https://hk.npu.gov.ua

 В одному з торгівельних комплексів міста Харків 33-річний чоловік погрожував підірвати гранату Ф-1, його затримано, повідомляє поліція Харківської області у суботу.

"На території одного з торгівельних комплексів у місцевого мешканця виник конфлікт з незнайомцем. Продовжити суперечку чоловік вирішив з більш "вагомими аргументами". Для цього він пішов додому і повернувся вже з гранатою", - йдеться в повідомленні.

Оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками патрульної поліції, затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів місцевий мешканець. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання у затриманого було вилучено ще одну гранату.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Теги: #харків #тц #граната

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