Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

Фото: УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів (ТЦ ) зменшується другий місяць поспіль, у березні 2025 року вона склала 11%, це нижче, ніж у лютому 2024 (11,5%), а також порівняно з березнем 2024 року (12,3%), повідомили у пресслужбі Українскої ради торгових центрів (УРТЦ).

Найбільш небезпечним регіоном для ТЦ в плані тривог після майже річної перерви знов стала Донецька область (60,1%). Проте у цілому п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривають свою роботу через повітряні тривоги, не змінилась. До неї також увійшли Сумська область (58,6%), Дніпропетровська (33,9%), Запорізька (25,0%) та Харківська області (24,3%).

В УРТЦ зазначили, що березень 2025-го став першим повним місяцем, коли було диверсифіковано оголошення тривог у Харкові та Харківській області. Оскільки всі ТЦ Харківської області локалізовані в обласному центрі, починаючи з цього місяця тривоги в Харківській області відображаються як тривоги по м.Харків. На тлі цього нововведення аналітики констатують, що частка тривог у Харкові за місяць знизилась з 40,8% до 24,3%, що сприяє веденню бізнесу.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 106 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2025 року – 3,3 робочих дні.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.