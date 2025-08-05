Інтерфакс-Україна
Події
15:12 05.08.2025

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла вперше за 5 місяців - УРТЦ

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У липні 2025 року після 5-місячного зниження частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговий центрів (ТЦ) зросла на 2,9% порівняно з попереднім місяцем - до 10,9%, повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Згідно з дослідженням, цей показник є нижчим, ніж у липні 2024 року (11,6%).

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ, як і тривалість тривог протягом їх робочого часу, зросла проти червня 2025 року у всіх регіонах. Втім загальна тривалість тривог зменшилась у Черкаській та Закарпатській областях, а кількість тривог, зокрема під час роботи ТЦ, за місяць зменшилась у Черкаській та Київській областях.

До п’ятірки регіонів, ТЦ яких найбільше переривали роботу через повітряні тривоги, увійшла Чернігівська область замість Запорізької. Наразі топ-5 має такий вигляд: Донецька (70,2%), Сумська (59,0%), Харківська (20,3%), Чернігівська (17,0%), Полтавська (14,2%) області.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 114,4 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в липні 2025-го – 2,5 робочих дня.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

 

Теги: #тривоги #уртц

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