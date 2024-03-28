Економіка

13:56 28.03.2024

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

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Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

Сума прямих збитків у сфері роздрібної торгівлі у 2022-2023 рр. через військові дії на території України становить $2 426 млн, випливає з дослідження Української Ради Торгових Центрів (УРТЦ).

У пресслужбі УРТЦ зазначають, що, незважаючи на війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Згідно з даними проведеного дослідження, якщо 2022 року через окупацію та руйнування кількість роздрібних торгових точок знизилася на 18%, то 2023 року відбулося зростання на 12%. Аналогічний рівень зростання озвучено в планах розвитку на 2024 рік.

Зазначається, що мережі озвучили намір розвиватися як у форматі ТЦ, так і у форматі стрит-ритейлу. Деякі акцентують увагу саме на розвитку інтернет-продажу. Частка товарообігу через онлайн-продаж за рік зросла з 14% до 15%, зазначає аналітичний відділ УРТЦ.

Про відновлення галузі роздрібної торгівлі свідчить ще одне дослідження, яке щомісяця проводить УРТЦ - Індекс самопочуття ритейлу (RWBI). У лютому RWBI значно відновився після січневого зниження і підвищився до 29,1 пунктів.

Заснований у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

Теги: #збитки #уртц #рітейл

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