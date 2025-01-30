В Києві переглянуть рішення щодо зупинки транспорту під час тривог - КМВА
Начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про необхідність перегляду рішень щодо роботи міського транспорту під час тривог, повідомляє КМВА.
"Відкритий обмін думками та професійний аналіз – це основа ефективних і збалансованих рішень. Так само збалансованим має бути і функціонування міста: безпека та мобільність киян є пріоритетом" - зазначив начальник КМВА під час круглого столу щодо "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві".
Ткаченко відзначив, що не отримав жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього (зупинки транспорту – ІФ-У) рішення.
Зазначається, що захід відбувся в рамках пошуку інструментів для розробки ефективної стратегії збереження безпеки та мобільності киян в умовах воєнного стану.
Як зазначив начальник КМВА, ухвалене рішення Ради оборони виконується вибірково, адже в ньому зазначено, що зупинятись мають усі – і комунальний, і приватний транспорт, проте на практиці цього не відбувається.
Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти.
Ці напрацювання, за словам Ткаченка, будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони.
"КМВА відкрита до співпраці з експертним та громадським середовищем для розробки інструментів, які покладуть край транспортному колапсу з урахуванням повної реалізації безпекової складової", - підкреслили в відомстві.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/10607