В Києві переглянуть рішення щодо зупинки транспорту під час тривог - КМВА

Начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про необхідність перегляду рішень щодо роботи міського транспорту під час тривог, повідомляє КМВА.

"Відкритий обмін думками та професійний аналіз – це основа ефективних і збалансованих рішень. Так само збалансованим має бути і функціонування міста: безпека та мобільність киян є пріоритетом" - зазначив начальник КМВА під час круглого столу щодо "Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві".

Ткаченко відзначив, що не отримав жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього (зупинки транспорту – ІФ-У) рішення.

Зазначається, що захід відбувся в рамках пошуку інструментів для розробки ефективної стратегії збереження безпеки та мобільності киян в умовах воєнного стану.

Як зазначив начальник КМВА, ухвалене рішення Ради оборони виконується вибірково, адже в ньому зазначено, що зупинятись мають усі – і комунальний, і приватний транспорт, проте на практиці цього не відбувається.

Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти.

Ці напрацювання, за словам Ткаченка, будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони.

"КМВА відкрита до співпраці з експертним та громадським середовищем для розробки інструментів, які покладуть край транспортному колапсу з урахуванням повної реалізації безпекової складової", - підкреслили в відомстві.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/10607