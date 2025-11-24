Президент України Володимир Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями та закликав США зважати на загрози, які бачить американська розвідка.

"Ми маємо бути свідомі, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. Цими днями, тижнями, варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз, ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу", - сказав він у вечірньому відеозверненні у понеділок.

За його словами, всі накази у Повітряних сил та всіх інших складових сил оборони і безпеки є, тож Україна буде реагувати. Також він закликав партнерів, і передусім американську сторону зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка.

"І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масовних ударів по Україні, по наших людях", - підкреслив президент.

Він зазначив, що "це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі, багато залежить від Америки".

"Росія війну цю почала, Росія повинна цю війну закінчити, і забезпечуємо необхідні обставини діалогом з нашими партнерами", - резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17021