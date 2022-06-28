Економіка

12:31 28.06.2022

Відновлено роботу 227 із 320 українських ТРЦ - УРТЦ

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Відновлено роботу 227 із 320 українських ТРЦ - УРТЦ

Відновлено роботу 227 із 320 торговельних центрів України, повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ) агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з дослідженням УРТЦ, проведеним на початку червня, загалом роботу відновлено на орендних площах у 4,12 млн кв. м, що становить 72% усіх торгових площ з урахуванням торговельних центрів, що розташовані на тимчасово окупованій території.

Не працюють 14% торгових площ (804 тис. кв. м), значна частина яких пошкоджена. Водночас деякі пошкоджені ТЦ уже частково або повністю відновили роботу, наприклад Lavina Mall (Київ), Retail Park (Київська обл.), Nikolsky (Харків) та інші.

За даними УРТЦ, найбільше ТЦ, що не працюють, зафіксовано на сході країни. Тут відвідувачів приймають лише 12% торгових площ, 42% не працюють та 46% розташовані на окупованій території.

Менше ніж половина торгових площ працює на півдні (45%). У столиці закритими поки що залишаються 11% торгових площ у ТЦ. Практично всі ТЦ працюють на півночі, заході та в центрі України.

Заснована у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом та обслуговуванням ТРЦ.

Теги: #нерухомість #уртц

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